Ces rendez-vous sont proposés en visioconférence ou en présentiel. Ils s’adressent notamment aux personnes qui souhaitent effectuer une première demande auprès de la MDPH et à celles qui viennent de déposer leur dossier. Au cours de ces réunions, les participants peuvent découvrir le rôle de la MDPH et les différentes aides et prestations susceptibles d’être demandées.

La constitution du dossier est également abordée, avec les pièces à fournir et les étapes de traitement après l’envoi de la demande. Les participants peuvent aussi profiter de ces temps d’échange pour poser leurs questions à des professionnels. L’objectif est de permettre aux personnes concernées de mieux comprendre le fonctionnement de la MDPH et de savoir comment avancer dans leurs démarches.

Deux rendez-vous prévus en octobre

Deux réunions sont programmées dans l’Aisne en octobre. La première aura lieu vendredi 2 octobre 2026, de 10 h à 11 h 30, en visioconférence. La seconde se tiendra le 7 octobre prochain, de 14 h à 16 h 30, à la MDPH de l’Aisne à Laon. D’autres dates sont également prévues en novembre et décembre, en présentiel et à distance.



