Ce complexe multisports de désormais 2 700 m² se hisse parmi les lieux sportifs et conviviaux du territoire. Ouvert il y a quatre ans pour répondre à une demande, le Stadium s'est récemment agrandi grâce à 1 200 m² de nouveaux bâtiments, toujours pour répondre à la demande. «Nous restons à taille humaine et c'est aussi important pour nous», exprime Pierre Catimel, co-fondateur du Stadium.

Avec quatre terrains de padel (dont deux nouveaux), un nouveau terrain de padel single, deux terrains de badminton, un terrain de squash et un train de football à cinq désormais couvert ainsi qu'une salle de fitness et yoga, ce complexe multisports devient le plus grand de l'Oise. «L'objectif de cet agrandissement est d'élargir les créneaux avec notamment des nouveaux terrains de padel, un sport qui devient populaire, de proposer une innovation avec le terrain de padel single où on peut jouer à deux, et couvrir le terrain de foot à cinq pour pouvoir jouer toute l'année», continue d'expliquer Pierre Catimel.

Un lieu convivial

Si ce complexe répond à une demande sportive, sa philosophie rencontre aussi un vif succès. Car le Stadium s'est construit, dès sa première pierre, comme un lieu de vie convivial où tout le monde se rencontre et se parle... avec l'espace bar au centre du lieu. La vision du sport et d'un complexe sportif des fondateurs du Stadium se tourne vers la détente et les rencontres. «Nous voulons mettre les gens en mouvement et le Stadium est pour nous un lieu de vie sportif, festif, de business et de partage, c'est cela le sens», définit Pierre Catimel.

Lieu de vie, le Stadium peut être privatisé par les particuliers le temps d'une soirée. Il accueille aussi, chaque premier vendredi du mois, le Comedy Club, durant lequel cinq humoristes jouent au sein de l'espace bar, transformé en petit théâtre pour l'occasion où 70 personnes se rassemblent.

Une offre entreprise qui attirent

Depuis sa création, le Stadium a développé une offre pour les entreprises : séminaires, team building, after work... le lieu peut, avec l'agrandissement, désormais accueillir jusqu'à 130 personnes. «Le sport rassemble et crée des liens entre collaborateurs et de nombreuses entreprises viennent au Stadium pour créer de la cohésion et apporter le côté bien-être aux salariés», constate Pierre Catimel. À tel point que Les Olympiades inter-entreprises triomphent : pour la troisième année, 100 équipes, soit 30 entreprises, y ont participé, et ce durant six semaines au mois de juin. «Nous combinons le sport et le ludique, note Pierre Catimel. Durant ces Olympiades, il y a aussi le ping-pong, des fléchettes, de la pétanque et d'autres encore».

Pour la suite, Pierre Catimel entend développer un second complexe sur le territoire qui proposera une nouvelle offre dans le but «d'avoir des sports et activités complémentaires pour offrir un large choix d'activités».



