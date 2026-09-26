Adieu CCI Formation EESC (Établissement d’enseignement supérieur consulaire), bonjour CCI Campus-Centre Grand Est ! Ce 24 septembre, c’était la foule des grands jours sur le campus 14 M, rue du Mouzon à Laxou de la filiale formation de la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle.

L’organisme consulaire a présenté sa nouvelle identité de marque. «Se former, se réaliser, rayonner» tel s’affiche le triptyque de cet outil de formation.

«Une nouvelle étape de développement qui matérialise notre adaptation à l’évolution du marché de la formation professionnelle liée aux différentes réformes étatiques, aux attentes des entreprises de notre territoire qui y ont recours et aux différents apprenants, de tous horizons, cherchant à sécuriser leur parcours professionnel ou faire évoluer leur carrière» nous assurait au début du mois, Géraldine Humbert, la directrice déléguée de la désormais CCI Campus-Centre Grand Est.

Avec la CCI Meuse Haute-Marne

«Cette nouvelle identité de marque est le troisième étage de la fusée. Aujourd’hui, nous avons atteint une taille mature. Notre objectif est de former pour répondre aux besoins des entreprises et de notre territoire. Dans l’univers de la formation, le temps est aujourd’hui à la massification», assure François Pélissier, le président de la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle.

Avec ses deux campus grand-nancéiens, complétés par ceux de Lunéville et Longwy afin d’assurer le maillage territorial, et une ingénierie pédagogique adaptée (restaurant d’application, magasin pédagogique, studio de communication), CCI Campus - Centre Grand Est propose un large éventail de formations diplômantes en initial ou en alternance, du CAP au Bac + 5 dans bon nombre de secteurs (vente-commerce, tertiaire, restauration, etc.).

La nouvelle marque s’accompagne d’un changement d’échelle territoriale ! Première étape avec la CCI Meuse Haute-Marne. «Cette alliance est la confirmation d’une ambition commune pour nos territoires. Il nous faut répondre aux besoins en compétences de nos entreprises sur nos territoires», assure Richard Papazoglou, le président de la CCI Meuse Haute-Marne.

D’autres territoires pourraient être rapidement concernés par ce rayonnement souhaité et affirmé.