Portée par Pauline Kullmann, responsable du Village, et Orlane Boillot, responsable de campus chez ECM, cette alliance vise à intégrer les étudiants de Bac à Bac+5 au cœur de l'écosystème entrepreneurial régional. À travers des masterclasses, des ateliers pratiques et des projets collaboratifs réguliers, les deux institutions unissent leurs forces pour stimuler l'économie de demain et faire émerger une nouvelle génération de chefs d'entreprise sur le territoire lorrain.

Une immersion opérationnelle pour les futurs managers lorrains

Ce rapprochement crée une passerelle directe entre le monde académique et l'univers des startups en post-incubation. Pour l'ECM, école reconnue pour son excellence en alternance dans les filières de la finance, du commerce ou des ressources humaines, ce partenariat offre à ses apprenants un terrain d'expérimentation concret et unique. Les étudiants travailleront ainsi au contact direct des structures accompagnées par l'accélérateur, une opportunité majeure pour confronter leurs connaissances théoriques à la réalité économique des jeunes pousses en plein développement.

Un levier d'attractivité majeur pour l'écosystème régional

Pour le Village by CA Lorraine, implanté à Nancy et Metz depuis 2018, cette collaboration renforce sa mission de mise en réseau et d'accompagnement de l'innovation. En ouvrant ses portes à l'ECM, le réseau adossé au Crédit Agricole Lorraine insuffle de nouvelles compétences au sein de ses startups tout en sécurisant leurs futurs recrutements. Cette alliance territoriale s'impose comme une arme d'attractivité redoutable pour relever les défis de la création d'activité en Lorraine.

Une synergie public-privé prometteuse qui pourrait bien transformer la ville de Nancy en un pôle d'excellence entrepreneurial incontournable à l'échelle du Grand Est.