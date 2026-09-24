Quatre projets de l’UBE distingués aux concours i-PhD et i-Lab 2026





En Bourgogne Franche-Comté, six projets issus ou liés à la recherche publique ont été distingués cette année dans le cadre des concours i-PhD et i-Lab. Quatre d’entre eux sont portés ou issus de travaux menés à l’Université Bourgogne Europe (UBE). Ces deux concours sont opérés par Bpifrance pour le compte du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace.





De la photonique aux applications médicales





Parmi les lauréats i-PhD distingués figure D-LIGHT, porté par Arnaud Rogemont au sein de l’Institut Carnot de Bourgogne (ICB). Le projet développe des équipements de métrologie photonique destinés à caractériser les puces photoniques intégrées.





Le concours i-PhD a récompensé le projet GOLDEN-ACT, mené par Maxime Cheveau, chercheur à l’Institut de chimie moléculaire de l’Université de Bourgogne (ICMUB). Il porte sur une nouvelle approche de la gestion des radionucléides utilisés en diagnostic et en thérapie, avec notamment la question des déchets radioactifs et des tensions d’approvisionnement.





Le projet LEXEMIA, porté par Sarah Theroïne du Centre Interlangues Texte, Image, Langage (TIL), s’appuie pour sa part sur l’intelligence artificielle. Lauréat i-PhD, il prévoit deux outils SaaS destinés aux traductions professionnelles : le premier doit évaluer leur qualité idiomatique et stylistique, tandis que le second permet d’aligner automatiquement des corpus multilingues afin de produire des données d’entraînement.





Enfin, ABTX, porté par Meddy El Alaoui, cofondateur de la start-up issue de l’ICMUB, est lauréat du concours i-Lab. Le projet porte sur une nouvelle génération d’anticorps conjugués miniaturisés, appelés FDC. Ils sont développés à partir de la plateforme de bioconjugaison enzymatique Therano-Stick™, avec l’objectif d’améliorer la pénétration des traitements dans les tumeurs solides, notamment dans le cancer du pancréas.



