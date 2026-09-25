Créée en 2023, Vosges&co accompagne notamment les entreprises dans leurs projets de développement, d’innovation et de transformation. L’agence intervient également pour promouvoir les filières économiques vosgiennes et faire connaître les possibilités de foncier et d’immobilier disponibles pour les entreprises.

De nouveaux outils pour faire connaître les Vosges

Le rapport d’activité présente plusieurs exemples de projets suivis en 2025 et permet de mieux comprendre les différentes interventions de l’agence auprès des acteurs économiques du département. En 2025, l’agence a aussi développé de nouveaux outils pour présenter les atouts économiques du département. Ces supports s’appuient notamment sur la marque «Je Vois la Vie en Vosges» et doivent permettre de mieux présenter l’offre du territoire aux investisseurs, partenaires et porteurs de projets.

Trois priorités pour les prochaines années

Vosges&co présente également sa feuille de route pour 2026-2029. Trois orientations ont été retenues : accompagner les entreprises dans leurs projets, favoriser les échanges et les projets collectifs entre acteurs du territoire, et attirer de nouveaux investissements dans les Vosges.

À travers ce rapport, Vosges&co revient ainsi sur ses trois premières années d’activité et présente les grandes orientations de son action pour les prochaines années.