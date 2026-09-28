Valenciennes : Cédric Souillart prend les commandes de SKF

Le site aéronautique de SKF à Valenciennes - 735 collaborateurs -, change de direction : Cédric Souillard uccède à Stéphane Clementi, qui prend les rênes des opérations Maintenance, Repair & Overhaul.

Diplômé de l’École nationale supérieure d’Arts et Métiers en génie mécanique, le nouveau directeur dispose de plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie. Après 23 années chez Vallourec, où il a notamment dirigé des usines et piloté les opérations Oil & Gas pour l’Europe et l’Afrique, il rejoint en 2022 Automotive Cells Company (ACC). Il y prend part au lancement de la première gigafactory française de batteries, un projet représentant 900 millions d'euros d’investissements. En deux ans, il accompagne la croissance des effectifs, passés de 10 à 1 200 salariés, ainsi que la montée en cadence industrielle.

«Mon objectif est avant tout d’écouter»

Originaire des Hauts-de-France, M. Souillard entend placer la proximité et le collectif au cœur de son management. «Mon objectif est avant tout d’écouter, d’apprendre à connaître les équipes et de construire avec elles les prochaines réussites du site», souligne-t-il. À Valenciennes, il aura notamment pour mission d’accompagner le développement d’un site industriel stratégique pour l’activité aéronautique de SKF.