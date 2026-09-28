Meuse : 385 tonnes de métal fabriquées pour la RN135

À Velaines, le chantier de la déviation de la RN135 mobilise un savoir-faire industriel directement issu de la Meuse. Dans le cadre du marché remporté par le groupement Bouygues TP RF, Berthold GC et Berthold OAM, les équipes meusiennes fabriquent et assemblent la charpente métallique du passage inférieur PI9, destiné à franchir la RD120a et l’Ornain.

L’ouvrage, conçu comme un bipoutre mixte à trois travées, atteindra 127 mètres de longueur. Sa charpente représente 385 tonnes de métal, produites dans les ateliers de Berthold à Dieue-sur-Meuse. Les éléments sont ensuite acheminés vers le chantier par convois exceptionnels avant leur mise en place avec une grue mobile de 200 tonnes. Certaines pièces atteignent 32 mètres de long, 2,25 mètres de haut et 49 tonnes.

Les infrastructures soutiennent l’industrie locale

Au-delà de l’ouvrage routier, ce chantier montre comment les investissements consacrés aux infrastructures peuvent mobiliser des compétences industrielles réparties dans les territoires. La fabrication des pièces métalliques en Meuse permet notamment d’intégrer une partie de la chaîne de production au plus près du chantier, avant leur acheminement vers Velaines.

Le calendrier témoigne également des exigences opérationnelles : les deux premières travées ont été assemblées en août, avec seulement deux semaines prévues pour intervenir au-dessus de la RD120a avant sa réouverture à la circulation. Les équipes doivent revenir en octobre pour réaliser la dernière travée au-dessus de l’Ornain.