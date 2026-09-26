En ce mercredi matin, Virginie Sergent, aquarelliste, de Pont-Remy installe tranquillement, comme d'autres exposants, ses oeuvres sur son stand. Elle vient juste de créer son activité, baptisée A fleur d'eau, et savoure la chance de pouvoir bénéficier d’une belle exposition pour 40 euros par mois moyennant une présence de quatre demi-journées dans le mois.



30 stands dans 80 m²

Voilà le concept des Boutique des artisans né à Beauvais dans l’Oise en octobre 2023. Aujourd’hui, Nicolas Denouette, qui en est à l’initiative, en a ouvert 70 en France, dont six en Picardie. La petite dernière se trouve donc à Abbeville, dans la galerie commerciale d’Hyper U. La cellule de 80 m² était occupée par un magasin de donuts.

Aujourd’hui, elle abrite 30 stands d’un mètre de large et de plusieurs étagères : «Nous n’accueillons que des artisans ou des producteurs, résume Nicolas Brecq, directeur réseau des Boutique des artisans. Toutes les cellules ne sont pas encore louées car nous sommes peu connus en Picardie Maritime. Ils attendent sans doute que ça démarre vraiment pour se décider. Nous partons sur des engagements de six mois. Nous avons différents contrats comme par exemple une location de 80 euros avec une permanence par mois. Dans tous les cas, nous prenons aussi 20% de commission sur les ventes».

Des activités diverses recherchées

Pour le moment, les stands sont occupés par des personnes qui font de l’upcycling- comme des lingettes en tissu - ou des bijoux. Et, bien entendu, comme dans toutes les Boutique des artisans, les préparations pour desserts ou pour rhums arrangés de la marque Les délices de Maminette, marque fondée par Nicolas Denouette sont à retrouver : «Nous sommes à la recherche de personnes qui font des pâtisseries, de la couture, des confitures, du miel, des produits du terroir, des bougies, des objets décoratifs en bois… Ce qui est formidable avec ce concept, c’est qu’ils n’ont pas à être beaucoup présents pour vendre. Ils apprennent à se connaitre et s’entraident. C’est une aventure collective», développe Nicolas Brecq

Pour Virginie Sergent, ce n’est que du positif : «Je fais des marchés de temps en temps, confie t-elle. Ce stand permet de gagner en visibilité tout en faisant un investissement moindre». Elle propose des oeuvres personnelles, dont les tarifs débutent à 12 euros, et peut répondre à des commandes comme pour une naissance, un anniversaire, immortaliser sa demeure ou un paysage admiré. Pascal Cressent, directeur d’Hyper U, assure : «Cette ouverture est une bonne chose, un atout supplémentaire pour la dynamique du centre commercial».