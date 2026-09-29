Metz : Loiseau de Lorraine prend son envol

Restauration
Rivage, un voyage culinaire hors du temps
25/09/2026 Marie Boullenger
Marcq-en-Barœul (59)
En choisissant d’ouvrir son septième restaurant à Metz, le 15 septembre dernier, le groupe Bernard Loiseau a offert aux Mosellans bien plus qu’une nouvelle table à tester. La transformation spectaculaire d’un vénérable bâtiment, sous le marché couvert, pour 1,5 million d’euros, et une vocation étoilée assumée en font d’ores et déjà un lieu de passage obligé pour tous les becs fins de la région.
© Laurence Deleau. Bérangère Loiseau, 37 ans, fille aînée du chef et PDG du groupe éponyme.
© Laurence Deleau. L’ancien marché aux poissons construit en 1844 était initialement destiné à devenir le palais épiscopal.
© Groupe Loiseau. Le mobilier contemporain répond parfaitement au bâti ancien.
© Groupe Loiseau. L’œnothèque en chêne moulurée, identique dans les sept établissements, à Sauliau, Megève comme à Tokyo.
© Groupe Loiseau. Le poireau confit, sourcé à la Ferme de Domangeville.
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