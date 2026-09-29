Restauration
Metz (57) Metz (57)
Portrait

Metz : Loiseau de Lorraine prend son envol

En choisissant d’ouvrir son septième restaurant à Metz, le 15 septembre dernier, le groupe Bernard Loiseau a offert aux Mosellans bien plus qu’une nouvelle table à tester. La transformation spectaculaire d’un vénérable bâtiment, sous le marché couvert, pour 1,5 million d’euros, et une vocation étoilée assumée en font d’ores et déjà un lieu de passage obligé pour tous les becs fins de la région.

Réservé aux abonnésRéservé aux abonnés
Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 29 septembre 2026 - Mis à jour le 29 septembre 2026
<p>Nez collé aux monumentales baies vitrées fraîchement astiquées, les badauds tentent d’entrapercevoir des éléments de décor, les grandes voûtes en <strong>pierre de Jaumont </strong>ravalées et révélées comme jamais. En ce 10 septembre,<strong> jour d’inauguration</strong>, le microcosme messin tente surtout de toucher du doigt la légende <strong>«Bernard Loiseau»</strong>.&nbsp;</p><p>Avant d’y parvenir, petit retour en arrière. Avril 2023, une voiture percute l'entrée du Mojito Bar avant de prendre feu. Le 16 place de Chambre, <strong>ancien marché aux poissons datant de 1844</strong>, s’e.

La lecture de cet article est réservée aux abonnés

  • Accédez à tous les contenus abonnés
  • Soutenez une rédaction locale et indépendante
  • Offre découverte à partir de 3€ / mois

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte