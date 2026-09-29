Metz : Loiseau de Lorraine prend son envol

Portrait

En choisissant d’ouvrir son septième restaurant à Metz, le 15 septembre dernier, le groupe Bernard Loiseau a offert aux Mosellans bien plus qu’une nouvelle table à tester. La transformation spectaculaire d’un vénérable bâtiment, sous le marché couvert, pour 1,5 million d’euros, et une vocation étoilée assumée en font d’ores et déjà un lieu de passage obligé pour tous les becs fins de la région.