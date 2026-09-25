Rivage, un voyage culinaire hors du temps

Restauration
Gault&Millau récompense les talents de la gastronomie normande
22/09/2026 Chloé Guerout
Normandie
Il y a des histoires entrepreneuriales qui marquent les esprits. Celle de Scotty, chef autodidacte à l’ambition sans limites en fait partie. Pour La Gazette, ce jeune chef audacieux nous ouvre les portes de son restaurant Rivage à Marcq-en-Baroeul.
Scotty Bruyenne. © Lena Heleta
Scotty Bruyenne, chef propriétaire du restaurant Rivage à Marcq-en-Baroeul. © Lena Heleta
Filet de daurade, brûlé écrasé de pommes de terres à l'aneth par Scotty Bruyenne. © Lena Heleta
© Lena Heleta
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Metz (57)
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