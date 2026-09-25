Restauration
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Portrait

Rivage, un voyage culinaire hors du temps

Il y a des histoires entrepreneuriales qui marquent les esprits. Celle de Scotty, chef autodidacte à l’ambition sans limites en fait partie. Pour La Gazette, ce jeune chef audacieux nous ouvre les portes de son restaurant Rivage à Marcq-en-Baroeul. 

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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 25 septembre 2026 - Mis à jour le 25 septembre 2026
<p>Fort de 16 d’expérience dans la gastronomie, Scotty Bruyenne a appris le métier aux côtés des plus grands chefs étoilés français. Auprès notamment de Christophe Dufossé ou encore d’Alexandre Gauthier, le natif de Lille a fait ses armes pour devenir au fil des années un chef reconnu en région. Ce statut l’a d’ailleurs propulsé chef du département VIP de la Decathlon Arena- stade Pierre Mauroy pour trois ans à la demande de Maison Lecocq. Mais depuis février, c’est désormais à la tête de Rivage que ce chef audacieux poursuit sa belle carrière. Niché au bord de la Marque, dans un cadre verdoya.

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