Le restaurant de pokebowl au style hawaiien, installé au centre-ville de Beauvais, se met au jaune. Du lundi 21 au vendredi 25 septembre 2026, ce restaurant organisera «O’shaka passe au jaune- la semaine anti-crise». Ainsi, les prix de la carte baisseront de 23%. «Nous assumons de passer symboliquement au jaune et d’apporter notre soutien citoyen aux Gilets jaunes, ainsi qu’à toutes les personnes qui expriment leur colère face à la baisse du pouvoir d’achat», explique Franck Anton, gérant d’O’Shaka.

Une prise de position assumée alors même que les commerçants subissent aussi le coût de la vie. «Les petits commerces et restaurants indépendants se battent eux aussi pour survivre. À O’Shaka, nous affrontons la hausse des matières premières, de l’énergie et des charges, ainsi que les difficultés particulières du commerce en centre-ville. Maintenir l’établissement ouvert, préserver les emplois et continuer à proposer des produits frais à des prix accessibles est devenu un combat quotidien», exprime le gérant d'O’shaka.

Un soutien

Et pourtant, le restaurant souhaite soutenir le mouvement des Gilets des jaunes et ce sans polémique particulière. «Il ne s’agit pas de soutenir un parti, un candidat ou d’appeler à un blocage, mais de soutenir des habitants qui travaillent, paient leurs factures et ont pourtant de plus en plus de difficultés à vivre dignement», précise Franck Anton.

Une action qui met en lumière une situation économique qui touche tout le monde. «Cette action illustre aussi la situation économique des indépendants du centre-ville de Beauvais, note-t-il. Notre message est simple : La vie augmente. Chez O’Shaka, les prix baissent».