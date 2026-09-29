Trois restaurants du Pas-de-Calais nommés pour les TheFork Awards 2026

La plateforme de réservation en ligne TheFork a lancé les votes pour la 7e édition de ses TheFork Awards, ouverts jusqu’au 19 octobre 2026. Ce concours national met en lumière les tables les plus prometteuses du pays. Cette année, le Pas-de-Calais s'illustre particulièrement avec trois établissements en lice. Ce scrutin offre une opportunité économique pour ces entreprises régionales, dont l'ambition est de dynamiser l'attractivité touristique et commerciale de leur territoire.

Des parrainages prestigieux pour booster l'économie locale

La sélection des 85 candidats à travers la France repose sur un collège de grands chefs totalisant plus de 100 étoiles au Guide Michelin. Dans le département, le restaurant Iodaline (Arras) dirigé par Alexandre Nowak bénéficie du soutien de Camille Delcroix. À Boulogne-sur-Mer, l'établissement Orizon d'Emmanuel Pillot est parrainé par Georges Blanc. Enfin, à Saint-Omer, Pluriel’ mené par Yohann Cornet est soutenu par Alexandre Miquel et Nicolas Seibold. Contrairement aux guides traditionnels, ce sont les clients qui départageront les nommés, offrant un tremplin commercial direct basé sur la satisfaction des consommateurs.

Un impact attendu sur le tourisme régional

L'inclusion de ces trois adresses dans une compétition d'envergure nationale représente un levier de croissance important pour la restauration locale. Une victoire permettrait d'accroître significativement la fréquentation de ces établissements et de renforcer la réputation gastronomique du Pas-de-Calais. Les retombées économiques pourraient ainsi bénéficier à l'ensemble de la filière touristique régionale dans les mois à venir.







