Loïc Menzin de l’Imprévu, le performeur

La cuisine est ouverte dans un souci de transparence et d’élégance ! Devant les convives attablés, un tableau vivant aux compositions soignées où perfection et rigueur rythment la beauté et la justesse des gestes.
Au milieu de sa brigade (neuf cuisiniers dont trois pâtissiers), Loïc Menzin entame sa partition gastronomique quotidienne où les notes d’ingrédients bruts, de produits frais d’excellence et d’exception à l’arrivage quotidien composent une symphonie envoûtante.
«Ce ne sont pas des assiettes que nous proposons mais des pièces uniques», explique le pilote de l’Imprévu. Ce vaisseau gastronomique, posé depuis deux ans au cœur de la zone d’activités des Sables à Dombasle-sur-Meurthe, surprend, intrigue, puis captive.
L’intérieur est plus que soigné et l’excellence s’affiche jusque dans le moindre détail dans cette salle de 80 couverts.
Un ADN ancré au plus profond de son géniteur. Formé au CFA nancéien Henri-Bazin, apprentissage «à la rude» aux Petits Gobelins par Patrice Grosse, passé par la brasserie Excelsior ou encore la Maison dans le Parc, Loïc Menzin se forge, se construit dans les plus hautes adresses avant d’atteindre son Graal avec l’ouverture de son propre établissement.
Un écrin pensé et travaillé à l’image des plats élaborés en son sein.
L’aboutissement d’une vie et une aventure culinaire qui se poursuit. Sa quête de l’excellence ne semble pas avoir de fin.
La recette du Chef: Filet de canette aux brimbelles (par Loïc Menzin)
Ingrédients pour 5 personnes
● Beau filet de canette d’environ 200 g
● Un kilo de carottes
● 250 g de beurre
● 50 g de gingembre
● Une gousse de vanille
● Un oignon blanc
● 200 g de brimbelles (myrtilles sauvages)
● Porto
● Miel de châtaigne
● Lait de coco
● Fond brun
La recette, étape par étape
La canette
1. Poêler le filet de canette avec le beurre et une gousse d’ail écrasée.
La sauce aux brimbelles
2. Déglacer les sucs du poêlage avec deux centilitres de Porto et une cuillère à soupe de miel de châtaigne. Ajouter les brimbelles.
3. Ajouter 500 ml de fond brun. Laisser mijoter à feu doux puis rajouter une noisette de beurre.
La purée de carottes
4. Faire caraméliser l’oignon blanc avec le beurre, la gousse de vanille, puis ajouter les carottes détaillées en rondelles.
5. Ajouter une boîte de lait de coco et laisser mijoter à couvert.
6. Mixer finement la purée en fin de cuisson.
Le dressage
Servir sur assiette avec des filets finement découpés en les garnissant de «pointes» de purée de carottes, le tout savamment agrémenté de sauce aux brimbelles.
Bonne dégustation !