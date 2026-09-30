Loïc Menzin de l’Imprévu, le performeur





La cuisine est ouverte dans un souci de transparence et d’élégance ! Devant les convives attablés, un tableau vivant aux compositions soignées où perfection et rigueur rythment la beauté et la justesse des gestes.

Au milieu de sa brigade (neuf cuisiniers dont trois pâtissiers), Loïc Menzin entame sa partition gastronomique quotidienne où les notes d’ingrédients bruts, de produits frais d’excellence et d’exception à l’arrivage quotidien composent une symphonie envoûtante.

«Ce ne sont pas des assiettes que nous proposons mais des pièces uniques», explique le pilote de l’Imprévu. Ce vaisseau gastronomique, posé depuis deux ans au cœur de la zone d’activités des Sables à Dombasle-sur-Meurthe, surprend, intrigue, puis captive.

L’intérieur est plus que soigné et l’excellence s’affiche jusque dans le moindre détail dans cette salle de 80 couverts.

Un ADN ancré au plus profond de son géniteur. Formé au CFA nancéien Henri-Bazin, apprentissage «à la rude» aux Petits Gobelins par Patrice Grosse, passé par la brasserie Excelsior ou encore la Maison dans le Parc, Loïc Menzin se forge, se construit dans les plus hautes adresses avant d’atteindre son Graal avec l’ouverture de son propre établissement.

Un écrin pensé et travaillé à l’image des plats élaborés en son sein.

L’aboutissement d’une vie et une aventure culinaire qui se poursuit. Sa quête de l’excellence ne semble pas avoir de fin.