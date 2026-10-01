Des outils gratuits à disposition des patrons

Entre la perception parfois intimidante qu’elle renvoie et son rôle déterminant dans l’accompagnement des entreprises en difficulté (ou non), il y a un fossé. Et pourtant, Cyrille Sardo, directeur départemental de la Banque de France en Meuse et à la tête de la mission régionale d’accompagnement des entreprises, ne cesse de délivrer le même message : «Il ne sera jamais défavorable pour un chef d’entreprise de venir nous voir», ajoutant d’ailleurs, «le plus tôt possible». C’est tout le sens de l’action préventive proposée à tous ceux qui rencontrent des difficultés passagères ou structurelles. Pour favoriser cette prise de conscience, des outils sont disponibles, sans même se déplacer et en se connectant à l’espace dirigeant, par le biais de France Connect, pour récupérer, en toute sécurité, un certain nombre d’informations précieuses. La première, c’est la cotation attribuée par la Banque de France qui reflète la capacité à honorer les engagements financiers des sociétés dont le chiffre d’affaires dépasse 1,25 million d’euros. «Il ne s’agit pas d’une note attribuée mais d’un outil d’analyse des chiffres». Face à un carnet de commandes en berne ou à un autre indicateur inquiétant, l’enjeu est d’éviter l’effet yo-yo de cette cotation, «à condition d’échanger» , rappelle Cyrille Sardo. L’autre outil gratuit consultable sur l’espace dirigeant est la possibilité de générer un diagnostic économique et financier baptisé Diagfi. À l’intérieur, un tableau de bord général, des analyses et des comparatifs sectoriels. «Les dirigeants sont toujours friands de ces données».

Proximité et échanges

Au-delà de ces outils, des référents sont présents dans chaque département. C’est le cas du correspondant TPE/PME dont la mission est de répondre aux sollicitations des chefs d’entreprise pour analyser les difficultés financières, orienter vers les organismes compétents et proposer des solutions. L’autre personne ressource est en charge de la médiation du crédit visant à rapprocher les différents acteurs et ne pas laisser une entreprise seule, face à un refus ou une suppression de ligne de découvert. En 2026, peu de dossiers avaient été déposés en Meuse au cours du premier semestre mais, depuis cet été, trois saisines sont en cours. «Nous parvenons toujours à débloquer la situation et, dans le pire des cas, nous orientons vers les organismes compétents». Ce travail en synergie que ce soit avec la DDFIP, l’Urssaf ou encore le Tribunal de commerce est mis au service des dirigeants avec la volonté commune de faire connaître les outils sur le terrain et de lever les freins psychologiques qui empêchent encore les chefs d’entreprise de prendre leur téléphone ou de se déplacer. Un réseau formalisé par la signature, le 7 septembre dernier à Strasbourg, du Pacte de confiance pour le Grand Est, qui mobilise près de quarante partenaires bien décidés à mieux identifier les signaux faibles avec l’objectif de réduire les défaillances.