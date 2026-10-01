Créa'Start, tremplin pour les entrepreneurs en devenir

Que ce soit pour le montage de projet, le business plan, le financement ou encore le statut juridique, Créa'Start est venu apporter aux futurs entrepreneurs le maximum d'informations essentielles pour franchir le cap de l'entrepreneuriat. Salarié depuis toujours, Tewfik Reziki se lance dans un projet de reconversion, cette fois en tant qu'entrepreneur. Créastrat s'est donc présenté comme une belle opportunité. «Je viens chercher un coup de pouce pour le démarrage, ainsi que beaucoup d'informations sur les structures d'accompagnement et les dispositifs existants». Comme Tewfik, près d'une centaine de porteurs de projets, sont venus chercher des réponses auprès des nombreuses structures présentes allant de la BGE, à la CMA, au Réseau Initiative en passant par France Active, la Région ou encore l'Urssaf, France Travail, et le Crédit Agricole.

Au programme de cette manifestation : des speed meetings avec des professionnels de la création et de la reprise, des conseils et informations sur les démarches et sur le volet juridique mais aussi un cocktail networking pour échanger avec les acteurs de l'écosystème entrepreneurial des Hauts-de-France. Présent pour la troisième fois, le CRESS, Chambre régionale de l'Economie Sociale et Solidaire Hauts-de-France, est allé à la rencontre des entrepreneurs curieux. «Nous sommes ici pour leur faire connaître l'ESS, l'entrepreneuriat avec une utilité sociale qui est un autre mode de création», confie Delphine Grilleres, chargée de mission accompagnement. L'ESS représente 56 000 emplois dans la MEL. Mais l'intéressée passe également un autre message essentiel aux porteurs de projets : «éviter absolument l'isolement de l'entrepreneur». De son côté, la Quincaillerie, agence de communication, accompagne dans le cadre de Créa'Start les créateurs dans la définition de leur stratégie de communication digitale notamment l'identité visuelle et le site web. «Nous avons rencontré beaucoup de profils en reconversion qui souhaitent mettre leurs expertises au profit de l'entrepreneuriat» témoigne Clément Coulot de la Quincaillerie.

«Mettre l'entrepreneur sur les bons rails»

À l'image de Claire Le Rouzic, expert-comptable associée au sein du cabinet Présence, de nombreux experts-comptables ont assisté à Créa'Start dans le but d'aiguiller les futurs entrepreneurs. «Notre métier a évolué, nous sommes devenus les bras droits des dirigeants. Aujourd'hui, notre rôle est d'être présent pour l'entrepreneur à chaque étape, de la création, à la définition des statuts jurdiques jusqu'à la stratégie et le suivi à long terme». Le projet de création ou de reprise doit être bien ficelé, la cible étudiée et le marché testé. «En tant qu'expert comptable, on s'assure de mettre l'entrepreneur sur les bons rails dès le départ» confie l'intéressée. La présence de la profession à Créa'Start s'est avéré un vrai plus pour les participants : «Les experts comptables ont été l'une des cibles que j'ai privilégié aujourd'hui pour des échanges car ils vont jouer un rôle capital dans la suite de mon projet» estime Tewfik Reziki.