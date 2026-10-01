Normandie : plus de 300 rendez-vous pour découvrir l’apiculture

La Normandie se prépare à vivre dix jours au rythme des abeilles. Du 2 au 11 octobre, apiculteurs, conditionneurs, distributeurs et organisations partenaires ouvriront leurs portes au public dans le cadre de la 6e édition de l’Api’Week. Une vingtaine d’animations sont annoncées dans la région, au sein d’un programme qui compte plus de 300 rendez-vous en France. Visites de ruchers et de mielleries, dégustations, rencontres avec les professionnels et ateliers permettront de découvrir une filière qui ne se limite pas à la production de miel.

Cette édition met particulièrement en avant la diversité des produits de la ruche, du miel à la gelée royale, en passant par le pollen, la propolis et la cire. Pour les professionnels, ces événements constituent aussi une occasion de faire connaître leurs savoir-faire et leurs produits directement aux consommateurs.

Une filière française sous pression climatique

Au-delà de la Normandie, l’apiculture française reste confrontée à des difficultés économiques. En 2023, la production nationale de miel était estimée à 29 857 tonnes, tandis que les stocks atteignaient 15 900 tonnes, dans un contexte marqué par des difficultés de commercialisation et une hausse des coûts de production.

L’Api’Week cherche ainsi à rapprocher les producteurs des consommateurs et à mieux valoriser la diversité des miels selon leur origine florale et territoriale. Organisée par InterApi depuis 2021, la manifestation bénéficie notamment du soutien du ministère de l’Agriculture, de l’Union européenne et de FranceAgriMer.