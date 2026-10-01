La Bourse de New York évolue en baisse jeudi, rattrapée par la flambée continue des rendements obligataires aux États-Unis, éclipsant les bonnes nouvelles venues du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Vers 14H10 GMT, le Dow Jones perdait 0,42%, l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,24% tandis que l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - lâchait 0,15%.

"Des facteurs de risque continuent de peser sur le marché", souligne Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com. "Les taux obligataires américains restent élevés et le pétrole repart à la hausse, faute d'avancées diplomatiques" pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

Face aux pressions inflationnistes, le rendement des emprunts de l'Etat américain à dix ans évoluait autour de 5,32%, contre 5,29% à la clôture la veille.

Durant la nuit, il a touché 5,34%, dépassant ses sommets atteints en 2007, et s'affichant ainsi au plus haut depuis 2002.

Les marchés s'attendent à ce que la banque centrale américaine (Fed) garde une politique monétaire ferme, malgré des chiffres d'inflation en deçà des attentes, publiés la veille.

Ils tablent sur une nouvelle hausse des taux - pour les ramener dans une fourchette comprise entre 4% et 4,25% - lors de la dernière réunion de l'année, en décembre.

Ce mouvement sur les taux "contrebalance le regain d'optimisme" initial "autour des valeurs technologiques", note Patrick O'Hare.

La tendance à Wall Street était en effet d'abord soutenue mercredi par les solides résultats trimestriels du spécialiste des puces Micron, publiés après la clôture des marchés américains mercredi, résume David Morrison, du courtier Trade Nation.

L'entreprise a dévoilé des prévisions nettement supérieures aux attentes, faisant état d'une forte demande pour les puces mémoire destinées au développement de l'IA.

"L'ironie, c'est que Micron voit son cours baisser (...) alors que le groupe doit composer avec les attentes extrêmement élevées" du marché, observe Patrick O'Hare, de Briefing.com.

L'action Micron reculait de 2,95% à 1.033,68 dollars.

Dans le même temps, le marché continue d'analyser les dernières données macroéconomiques, après un chiffre d'inflation plus faible qu'escompté publié la veille.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ainsi ressorties légèrement en deçà des attentes, à 197.000 (-1.000 par rapport à la semaine précédente).

Ces chiffres "continuent de défier les attentes en restant exceptionnellement faibles", note Matthew Martin, d'Oxford Economics. "Si les entreprises n'embauchent pas à un rythme soutenu, elles hésitent en revanche à se séparer de leurs effectifs actuels."

Côté entreprises, Alphabet (maison mère de Google) évoluait dans le rouge (-0,49% à 342,41 dollars) après avoir dévoilé la veille Gemini 4, son nouveau modèle d'IA de pointe.

Le groupe en réserve pour l'instant l'accès à un cercle restreint d'experts en cybersécurité, via un programme nommé Fairwind.

Après avoir profité la veille de la validation par une juge fédérale de son acquisition par Warner Bros Discovery, Paramount Skydance (-3,82% à 9,96 dollars) abandonnait une partie de ses gains jeudi.

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