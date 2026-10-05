L’emploi salarié se contracte davantage au deuxième trimestre 2026 en Bourgogne-Franche-Comté. Selon l’Insee, la région compte 984 700 emplois salariés, soit une baisse de 0,3% par rapport au premier trimestre. Sur un an, le recul atteint 0,8%. Cette évolution prolonge une dégradation engagée depuis près de deux ans, mais qui s’accentue au printemps.



La baisse concerne presque tous les secteurs. L’industrie poursuit son érosion, tandis que la construction et l’immobilier restent fortement affectés et atteignent un nouveau point bas depuis la crise sanitaire. Les services marchands enregistrent également un léger recul. Les services non marchands font exception, avec des effectifs stables, notamment grâce aux créations d’emplois dans la santé.

La Saône-et-Loire également touchée

La Saône-et-Loire suit cette tendance régionale. Le département compte 190 400 emplois salariés au deuxième trimestre. Les effectifs diminuent de 0,4% sur trois mois et de 0,9% sur un an. Le recul est donc plus important qu’à l’échelle régionale sur douze mois.



Le chômage progresse aussi dans le département. Son taux atteint 7,2%, en hausse de 0,1 point sur un trimestre et de 0,5 point sur un an. Il reste toutefois inférieur au niveau régional, établi à 7,4%, et à celui observé en France hors Mayotte, à 8,3%. Dans la région, l’emploi salarié recule dans tous les départements, sauf dans le Doubs et le Territoire de Belfort. Parallèlement, les défaillances d’entreprises restent nombreuses. Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation demeurent particulièrement sensibles pour l’emploi.