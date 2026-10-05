Le Département de l’Aisne rapproche entreprises et demandeurs d'emploi

«L’Aisne est l’un des départements qui affiche le taux de chômage le plus élevé et dans le même temps, les entreprises peinent à recruter». C’est en partant de ce constat que le président du département, Pierre-Jean Verzelen, a décidé de «reparler au monde économique» en remettant l’action du département au cœur de l’économie. «Bien que le Département ne dispose pas de la compétence en matière d'aide économique, une intervention est possible, par exemple, sur les infrastructures, la mobilité, l’insertion». Nouvellement élu, Pierre-Jean Verzelen projette l’Aisne dans les dix ans à venir. «Les sujets sont nombreux comme l’extension du Grand Paris, des métropoles dont le coût de la vie augmente. Nous avons là, une carte à jouer».

Cartographier les besoins de chaque territoire

C’est en partant de cette stratégie et de ce constat que le président du département a recruté Philippe Gluck comme conseiller chargé des relations avec le monde économique et l'insertion. Installé depuis le 7 septembre dernier, cet ancien salarié d’EDF rencontre actuellement les élus des 42 cantons de l'Aisne afin de cartographier les besoins en recrutement propres à chaque bassin d'emploi. «J’ai besoin de cette cartographie pour nous connecter au tissu de l’Aisne». L'action cible en priorité les TPE et PME, souvent dépourvues de services de ressources humaines pour accéder aux dispositifs publics. L'ambition fixée est de dépasser la simple gestion administrative du RSA pour proposer un accompagnement opérationnel. L'enjeu consiste à confronter directement les offres disponibles sur le bassin de vie aux profils des allocataires locaux. Dans un second temps, Philippe Gluck ira à la rencontre des acteurs publics et privés de l’emploi et de l’insertion, nombreux sur un département comme l’Aisne à la géographie très étendue. Un travail, certes titanesque, mais qui marque un retour du département sur le devant de la scène économique. «L’un de mes objectifs est de rendre plus visible les actions du Département», conclu Philippe Gluck.