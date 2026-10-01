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Beauvais : le Congrès des maires de l'Oise se penche sur la liberté du maire

Pour la 75e édition du Congrès des Maires de l'Oise, qui se tient à UniLassalle de Beauvais, le 10 octobre de 8h à 15h et organisé par l'Union des maires de l'Oise (UMO), le thème se concentre sur le rôle du maire, avec une question centrale : «Le maire peut-il encore décider ?». Les finances et les fiscalités des communes seront aussi débattues. 

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Alain Vassel, président de l'Union des Maires de l'Oise. © Éloïse Le Névanic

Alain Vassel, président de l'Union des Maires de l'Oise. © Éloïse Le Névanic

Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 1 octobre 2026 - Mis à jour le 1 octobre 2026
<p>Le Congrès des Maires de l'Oise est l’occasion, chaque année, pour les maires, adjoints, conseillers et agents de se réunir autour des sujets d’actualité majeurs et des problématiques qu’ils ont pu rencontrer et ce aux côtés du conseil départemental de l'Oise – avec la présence de sa présidente - et de la région des Hauts-de-France, la préfecture et les services de l’État.&nbsp;</p><p>Cette journée donnera donc la possibilité aux communes d'échanger mais aussi de débattre ou encore de se renseigner sur les avancées de certains dossiers. Des interventions d'experts et de professionnels (prés.

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