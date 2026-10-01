Collectivités locales
Villeam, l'outil public qui booste les projets
01/10/2026 Marie Boullenger
Liévin (62)
Pour la 75e édition du Congrès des Maires de l'Oise, qui se tient à UniLassalle de Beauvais, le 10 octobre de 8h à 15h et organisé par l'Union des maires de l'Oise (UMO), le thème se concentre sur le rôle du maire, avec une question centrale : «Le maire peut-il encore décider ?». Les finances et les fiscalités des communes seront aussi débattues.
Alain Vassel, président de l'Union des Maires de l'Oise. © Éloïse Le Névanic
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