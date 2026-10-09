La Communauté Urbaine Creusot Montceau (CUCM) accompagne Saint-Pierre-de-Varennes dans la réhabilitation du système d’assainissement du lieu-dit Les Bernauds. Le projet doit permettre de raccorder ce secteur au réseau collectif existant de Grizy. Il prévoit notamment la création d’un poste de refoulement et la pose d’une canalisation pour rejoindre le réseau. Le montant prévisionnel de l’opération atteint 120 000 euros TTC. Le lancement des travaux est envisagé en 2027, sous réserve des arbitrages budgétaires. L’intervention concernera à la fois le domaine public et des parcelles privées.

La commune travaille également à l’agrandissement du parking situé près de la salle des fêtes. Un premier projet a été présenté avant d’être ajusté pour augmenter la capacité de stationnement. L’opération, estimée à environ 17 000 euros TTC, prévoit notamment un aménagement arboré. Elle pourrait être réalisée fin 2026 ou début 2027. Selon la commune, le projet doit créer 31 places supplémentaires, dont une réservée aux personnes à mobilité réduite. Une halle extérieure modulable pourrait aussi voir le jour à proximité de la salle Paul Marlot.

Des travaux pour sécuriser les déplacements

Aux Couchets, la CUCM a déjà réalisé un aménagement destiné à réduire la vitesse des véhicules. Des chicanes ont été installées en mars 2026 afin de modifier ponctuellement la trajectoire des automobilistes et de renforcer la sécurité sur cette portion de voirie. Le chantier a représenté un coût de 17 700 euros TTC.

Ces différentes opérations ont été évoquées lors de la visite d’Isabelle Louis, présidente de la CUCM, à Saint-Pierre-de-Varennes. Accueillie par le maire Gérard Durand et plusieurs élus, elle a pu faire le point sur les travaux réalisés, les projets en préparation et les besoins identifiés par la commune. Les interventions concernent ainsi plusieurs équipements du quotidien, avec des calendriers distincts selon les opérations et les décisions budgétaires à venir.