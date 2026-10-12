Beauvais : UrbAssist simplifie la consultation du PLUI du Beauvaisis

Identifier la bonne règle d’urbanisme applicable à une parcelle nécessite du temps, y compris pour les professionnels. Afin de simplifier cette démarche, la CAB propose désormais urbAssist. Cet assistant virtuel, dont l’accès est gratuit, permet aux usagers de consulter facilement le PLUI et d’obtenir une première réponse en quelques secondes.

Un accès depuis différents supports

UrbAssist propose plusieurs fonctionnalités pour consulter le PLUI. Des cartes simples permettent de visualiser les informations, tandis qu’un agent conversationnel répond aux questions formulées directement par l’utilisateur.

L’outil peut notamment aider à comprendre les règles liées à une parcelle et à obtenir un premier niveau de lecture du PLUI. En revanche, il ne permet pas d’instruire un dossier. Les réponses fournies restent indicatives et ne peuvent pas être considérées comme ayant une valeur juridique. Claire et intuitive, cette interface peut être utilisée sur smartphone pour les usages de terrain, mais également sur ordinateur dans le cadre du travail de bureau. UrbAssist est accessible depuis la page d’accueil du site plui.beauvaisis.fr.

Cette initiative permet à la collectivité de développer l’usage de l’intelligence artificielle pour faciliter la lecture des documents d’urbanisme.