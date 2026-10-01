Saint-Quentin relance son achat groupé d’électricité et de gaz

À Saint-Quentin, la collectivité remet en place un dispositif destiné à regrouper les consommateurs autour de leurs achats d’énergie. Le CCAS, associé à Ecodigo, lance la troisième édition de son achat groupé d’électricité et de gaz. Les habitants peuvent se préinscrire gratuitement et sans engagement jusqu’au 31 octobre.

Une première réunion publique est prévue le 30 septembre au Palais de Fervaques pour présenter le fonctionnement du dispositif. L’objectif est de permettre aux participants de recevoir une offre négociée après la phase de préinscription, puis de décider librement s’ils souhaitent y souscrire. Les personnes ayant déjà participé à l’édition 2025 peuvent également rejoindre cette nouvelle campagne.

Le Médiateur national de l’énergie rappelle toutefois qu’une offre issue d’un achat groupé doit être comparée aux autres contrats disponibles et que les conditions tarifaires, notamment leur évolution dans le temps, doivent être examinées avant toute signature.

Les consommateurs scrutent davantage leurs contrats

À l’échelle nationale, les particuliers restent attentifs aux conditions de leurs contrats d’énergie, dans un contexte où le choix de l’offre peut avoir un impact direct sur leur budget. Le comparateur du Médiateur national de l’énergie a enregistré une hausse de 25% de sa fréquentation en 2025, signe d’un recours accru aux outils permettant de mettre les offres en regard. À partir de 2027, de nouvelles règles doivent également améliorer la lisibilité des factures et faciliter la compréhension des informations tarifaires par les consommateurs.