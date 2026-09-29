En Saône-et-Loire, la préfecture précise les modalités du soutien destiné aux exploitants touchés par les mauvaises récoltes. L’État va appliquer des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés non bâties, c’est-à-dire les terrains agricoles. Leur niveau dépendra du type de culture, de l’ampleur des pertes et de la localisation des parcelles. Cette mesure s’inscrit dans une enveloppe nationale de 330 millions d’euros annoncée après un été 2026 marqué par plusieurs épisodes de canicule et une sécheresse importante.

Dans le département, les taux retenus concernent 55% de pertes pour les prairies, 50% pour les vignes et 30% pour les terres. Certaines parcelles de Bussières, Pierreclos, La Roche-Vineuse et Verzé sont également concernées. À Milly-Lamartine, touchée par un important épisode de grêle, les pertes peuvent atteindre 80% sur les secteurs concernés.

Paiement reporté au 15 novembre

Les agriculteurs éligibles n’auront aucune démarche à effectuer pour bénéficier du dispositif. Le calendrier de paiement de la taxe foncière est par ailleurs repoussé au 15 novembre. Ce délai doit permettre aux services concernés d’intégrer les dégrèvements avant le règlement. Les exploitants devront ensuite s’acquitter uniquement du montant restant à payer.