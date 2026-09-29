



L’Urssaf Bourgogne, les associations BGE Nièvre Yonne et BGE Perspectives, ainsi que le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) Bourgogne Franche-Comté, unissent leurs réseaux et leurs expertises pour mieux accompagner les entrepreneurs du territoire. Signée le 21 septembre, cette convention de partenariat porte notamment sur les questions liées à la protection sociale et aux obligations sociales.

Des actions pour accompagner les entrepreneurs

Le réseau BGE intervient auprès des entrepreneurs à différentes étapes de leur parcours, de l’émergence d’une idée au développement de leur activité. L’Urssaf Bourgogne accompagne les employeurs et les entrepreneurs et assure le financement de la protection sociale. De son côté, le CPSTI Bourgogne Franche-Comté intervient notamment dans l’action sociale et l’accompagnement des travailleurs indépendants.

Parmi les actions prévues, dans le cadre de ce partenariat, figurent des interventions auprès des conseillers BGE, ainsi que des ateliers, conférences et webinaires. Les partenaires prévoient également la production de contenus pédagogiques, leur participation à des événements territoriaux et la diffusion d’informations permettant la sécurisation des parcours entrepreneuriaux.

Faciliter l’accès aux informations sociales

La coopération doit permettre aux créateurs et repreneurs d’obtenir des informations sur leurs démarches sociales, leurs droits et leurs obligations. Elle doit aussi faciliter leur orientation vers les dispositifs proposés par l’Urssaf Bourgogne et le CPSTI.

À travers cette convention, signée pour trois ans, les quatre partenaires souhaitent également contribuer à la pérennité des entreprises et à la sécurisation des parcours entrepreneuriaux. Ils affichent enfin la volonté de proposer un accompagnement plus accessible, coordonné et adapté aux entreprises, quelle que soit leur taille ou leur stade de développement.







