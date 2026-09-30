Depuis le 1er août, Franck Chenet est le nouveau président de RS France, dont le siège social se situe à Beauvais. Leader de la distribution professionnelle, RS France entend davantage se démarquer dans un marché en pleine évolution.

Dans ce sens, le nouveau président apporte une nouvelle feuille de route centrée sur une dynamique de transformation profonde pour faire basculer RS «d'un rôle de distributeur vers celui de véritable partenaire de productivité», précise l'entreprise. «Ma conviction est que la distribution industrielle de demain reposera sur la combinaison du digital, de l'expertise technique et des services à valeur ajoutée. Notre ambition est de faire de RS France le partenaire privilégié des industriels pour les aider à produire mieux, plus vite et de manière plus durable», exprime Franck Chenet.

Une stratégie qui intègre le digital

La feuille de route ambitieuse de Franck Chenet repose sur l'alliance du digital, de l'expertise technique et des services. RS France affirme une stratégie fondée sur la création de valeur, avec un objectif clair : «aider ses clients à réduire leur coût total d'acquisition (TCO), tout en améliorant leur productivité, leur résilience et leur performance durable».

Un parcours professionnel riche

Agé de 55 ans, Franck Chenet est titulaire d’un Master en Business Management obtenu à l’ENC Paris Bessières et à l’University of Pennsylvania. Il a construit son parcours professionnel autour de la conduite de transformations stratégiques, digitales et commerciales d’envergure internationale. Après avoir débuté sa carrière en Amérique du Nord en tant que directeur général du Groupe BRODART entre 1994 et 2007, il revient en France et rejoint le Groupe FIDUCIAL pour y créer et développer la direction e-business (2008-2014).



Il s’associe ensuite à un projet entrepreneurial en dirigeant la start-up innovante Skinjay, où il accompagne sa structuration et son développement. En 2016, il rejoint Antalis et accède au comité exécutif en tant que Directeur Groupe, en charge de la transformation digitale, de la RSE, des services et de la communication. Fort de cette expérience de transformation à l’échelle internationale, il intègre en 2022 le Groupe RAJA en qualité de Group Marketing Director et membre du comité de direction. Il y pilote la stratégie marketing et le développement de 22 filiales européennes avant de rejoindre le Groupe RS. Très engagé dans l’écosystème professionnel, Franck Chenet exerce également des mandats d’administrateur au sein de l’Adetem et est associé de Time for the Planet. Il intervient fréquemment comme conférencier sur la transformation de business model.

