Côte-d’Or : Guirec Le Lous prend la présidence du Groupe Urgo





Guirec Le Lous, à la tête d’Urgo Medical depuis 2019, prend désormais la présidence du Groupe Urgo, dont le siège social est basé à Dijon. Depuis 2019, la présidence du Groupe Urgo repose sur une alternance entre les trois frères, avec un mandat de trois ans pour chacun. Tous trois sont actionnaires à 100 % du groupe. Ce mode de gouvernance traduit un accord durable entre les frères et permet de réaliser des investissements à long terme.

Des investissements industriels en France

Sous sa direction, Urgo Medical a notamment enregistré une forte croissance aux États-Unis, tout en conservant un ancrage industriel et une activité de recherche en France. En novembre dernier, Guirec Le Lous a annoncé la construction d’un cinquième site industriel français à Andrézieux-Bouthéon, dans la Loire.

Ce projet, qui représente un investissement de 60 millions d’euros, sera dédié à la production de la gamme de compression médicale UrgoK2. Il doit permettre de maintenir 100 % de la fabrication de ce textile en France et prévoit 200 emplois directs ainsi que 115 emplois indirects.

Par ailleurs, le trentenaire a également lancé le projet de recherche Genesis, consacré à la création d’une peau artificielle destinée à fermer les plaies les plus complexes, notamment chez les grands brûlés. Les équipes de recherche d’Urgo sont basées à Dijon.

14 ans au sein du groupe

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’École des Mines et d’un Master Entrepreneurs à HEC, Guirec Le Lous a rejoint l’entreprise familiale il y a 14 ans. Depuis, il a exercé dans plusieurs domaines, notamment le commerce, la recherche et le digital. Il souhaite également poursuivre le développement des technologies de rupture et l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le domaine médical.

La formation et le développement des 4 000 collaborateurs font également partie des orientations annoncées par le nouveau président. Il est notamment impliqué dans Urgo University, qui transmet la culture et les méthodes du groupe. Guirec Le Lous préside par ailleurs depuis sept ans l’association MedTech in France, engagée au service de l’écosystème français des technologies médicales.

«Je suis fier de représenter toutes les équipes Urgo qui sont très investies dans leur mission de santé auprès des patients et ont à cœur de faire la différence pour eux, notamment grâce à l'innovation. Nous avons créé un fleuron mondial dans la santé, ancré dans le "made in France" et, avec mes frères, nous sommes convaincus que nous sommes au début de l'aventure», souligne Guirec Le Lous.



