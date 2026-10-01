Cette alliance vise à offrir aux micro-entrepreneurs et clients professionnels de la banque une solution de facturation agréée par l'État pour anticiper la réforme de la facturation électronique de septembre 2027.

Un partenariat stratégique pour les professionnels

La fintech Abby, basée à Nancy, s’associe à BoursoBank pour intégrer son offre au programme de bons plans The Corner Business. Ce partenariat d'affiliation positionne la start-up lorraine comme la solution de référence pour la facturation et la comptabilité des clients Bourso Business. Le 29 septembre 2026, les deux entités ont lancé cette collaboration depuis Paris afin de proposer un parcours de gestion fluide et tout-en-un aux micro-entrepreneurs et travailleurs indépendants.

Une offre sur mesure pour anticiper la réforme

Ce dispositif permet aux professionnels de se mettre en conformité avec la réforme de la facturation électronique prévue pour septembre 2027. Un premier niveau de service gratuit offre l'accès aux fonctionnalités d'émission et de suivi illimité de factures et devis. Pour les besoins avancés, les abonnements Start et Pro bénéficient de réductions allant de 25% à 45% selon les périodes de souscription.

«Ce partenariat avec BoursoBank illustre notre volonté de construire un écosystème tout-en-un pour les indépendants, où chaque étape de leur activité, de l'ouverture d'un compte à la facturation en passant par la comptabilité, devient simple et fluide. Nous sommes très fiers de ce nouveau partenariat qui va nous permettre d'accompagner un nombre croissant d'indépendants dans leur mise en conformité avec cette réforme de la facturation électronique», souligne Nicolas Lespinasse, CEO et cofondateur d'Abby.

Cette alliance entre BoursoBank et la fintech nancéienne, qui accompagne déjà 100 000 indépendants, marque un tournant décisif pour la digitalisation et la mise en conformité réglementaire des entreprises de la région.