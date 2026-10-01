Le Havre : les PME repensent leurs façons de se démarquer

La CCI Seine Estuaire mettra le développement commercial au cœur de la Semaine de la PME avec un atelier animé par Mélanie Montet, fondatrice de l’agence marketing M-OOVE. Prévu le 15 octobre à 9h15 dans les locaux de la CCI au Havre, ce rendez-vous doit donner aux entrepreneurs des méthodes pour rendre leur différence «visible, compréhensible et désirable». L’enjeu est notamment de clarifier le positionnement de l’entreprise et la valeur de son offre afin de mieux répondre aux attentes des prospects. Gratuit et ouvert aux entrepreneurs comme aux entreprises, l’atelier s’inscrit dans une problématique très concrète de développement commercial : lorsqu’une offre est difficile à distinguer, la comparaison peut davantage se concentrer sur le prix.

Les entreprises renforcent leur approche commerciale

À l’échelle nationale, le développement commercial des TPE et PME passe également par une meilleure connaissance des clients et par l’utilisation de nouveaux outils. Selon le baromètre France Num 2025, réalisé auprès de 11 021 entreprises, 78% des dirigeants interrogés considèrent que le numérique représente un bénéfice réel pour leur entreprise et 77% estiment qu’il facilite la communication avec leurs clients. France Num souligne par ailleurs que les outils numériques permettent de mieux connaître les attentes des prospects, de personnaliser les échanges et d’améliorer le parcours client.