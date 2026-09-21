Metz : la course des serveurs revient à la Foire internationale

Cette rencontre festive et spectaculaire mettra à l’honneur le savoir-faire, l’énergie et le dynamisme des futurs professionnels du secteur des cafés, hôtels, restaurants, et traiteurs. Elle réunira des apprentis issus des unités de formation par apprentissage et des lycées professionnels de l’hôtellerie-restauration de Moselle. Pour ces jeunes en formation, la course constituera une occasion de tester leurs compétences tout en partageant un moment convivial.

Placés en binômes et attachés par la main, les concurrents devront conserver leur plateau tout au long d’un parcours exigeant. L’épreuve comprendra une partie chronométrée, destinée à mesurer la vitesse et l’agilité, puis une série d’obstacles pratiques et ludiques. La coordination, l’adresse et la rapidité seront indispensables pour franchir les différentes étapes sans renverser le contenu des plateaux.

Cette nouvelle édition sera placée sous le thème de la Polynésie française, avec des couleurs, des fleurs et des accessoires pour renforcer l’ambiance chaleureuse. Le public, les visiteurs et les professionnels sont invités à venir encourager les participants au cœur de la foire. Grâce au soutien de METRO, France Boissons et de la CCI de Moselle, chaque concurrent recevra également des cadeaux et des surprises.