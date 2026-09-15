Green House, une ouverture tambour battant au cœur de Lille

Implanté sous l'hôtel Carlton à la place de l'ancien restaurant Hippopotamus, Green House a parfaitement réussi son démarrage. Plusieurs facteurs expliquent cela : une carte diversifiée avec du fait maison, des produits frais ; une décoration intérieure tamisée, un emplacement stratégique avec une terrasse offrant une vue sur l'Opéra et la Vieille Bourse... Autant d'ingrédients qui ont conquis les lillois, nombreux à se rendre à cette nouvelle adresse. Ce nouveau « hub » lillois réussit donc son premier mois d'activité avec notamment une très belle affluence lors du week-end de la Braderie.

Une cuisine du monde, généreuse et conviviale

La carte met à l’honneur une cuisine fraîche, colorée et inspirée des saveurs des quatre coins du monde (plats d’inspiration asiatique, recettes méditerranéennes, bowls, salades, burgers, douceurs sucrées et boissons maison). Chaque matin, le lieu propose une offre petit-déjeuner et brunch, avec un brunch servi sept jours sur sept. Le dimanche, place au Brunch House Electro, un rendez-vous festif mêlant cuisine généreuse, cocktails, musique et DJ set, pour prolonger le week-end dans une ambiance conviviale. Pensé comme un espace de rencontre et de partage, Green House accueille ses clients en continu, de 8h à 22h tous les jours.