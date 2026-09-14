La restauration traditionnelle connaît un ralentissement en Bourgogne-Franche-Comté. Son chiffre d’affaires a diminué de 5,2% au deuxième trimestre 2026 par rapport à la même période en 2025. Sur l’ensemble du premier semestre, la baisse atteint également 5,2%. Ces résultats proviennent du nouvel Observatoire économique de la restauration, réalisé par l’UMIH avec l’Ordre des experts-comptables. L’analyse s’appuie sur 1 098 entreprises de restauration traditionnelle dans la région.



Les évolutions diffèrent selon les départements. En Saône-et-Loire, le chiffre d’affaires recule de 8,4% au deuxième trimestre et de 9,1% sur les six premiers mois. La Nièvre enregistre la baisse la plus importante sur le trimestre, avec -11,4%, contre -8,7% sur six mois. En Haute-Saône, le recul atteint 7% au deuxième trimestre et 2,4% depuis le début de l’année.

La restauration rapide progresse

À l’inverse, la restauration rapide affiche une hausse de son activité. Son chiffre d’affaires progresse de 19,4% au deuxième trimestre et de 10,2% sur les six premiers mois de 2026. Les données régionales portent sur 489 entreprises de ce secteur.



Ces résultats mettent en évidence des trajectoires différentes entre les deux segments de la restauration. Ils permettent également d’observer l’évolution de la consommation et de l’activité des établissements. L’UMIH doit notamment analyser les conséquences de cette situation sur l’emploi et les capacités d’investissement des professionnels.