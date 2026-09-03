



Basé à Saulieu, le groupe Bernard Loiseau ouvrira, le 15 septembre prochain, son nouveau restaurant Loiseau de Lorraine. Installé au 16, place de Chambre, en contrebas du marché couvert, l’établissement prend place dans un lieu emblématique du patrimoine de la ville de Metz. L’ancien édifice, initialement construit pour devenir le palais épiscopal, se distingue notamment par ses grandes voûtes, sa hauteur sous plafond et ses pierres de Jaumont.

« Le groupe Bernard Loiseau se réjouit de mettre son savoir-faire et son histoire au service d’un si beau lieu et d’une si belle destination ! », souligne Bérangère Loiseau, présidente du Groupe Bernard Loiseau





Un lieu pensé autour du patrimoine messin

Neuf mois de travaux ont été nécessaires pour réhabiliter les lieux et en faire un lieu de vie élégant et authentique. Le groupe précise que l’ensemble des travaux et aménagements a été confié à des entreprises locales, à l’exception de la menuiserie, réalisée par un artisan français partenaire du groupe.

Le nouvel établissement comprendra un restaurant gastronomique pouvant accueillir une cinquantaine de couverts ainsi qu’une boutique consacrée aux pâtisseries et aux chocolats. La salle se veut lumineuse et chaleureuse, avec ses monumentales baies vitrées, ses banquettes et ses voûtes. Le bois en chêne mouluré fait écho à la pierre de Jaumont, tandis que le mobilier reprend les couleurs mirabelle.





Vincent Gueret prend les commandes de la cuisine

En cuisine, le chef Vincent Gueret, messin d’origine, aura pour mission de sublimer le terroir lorrain par la signature Loiseau. Formé comme pâtissier-chocolatier, il a notamment travaillé au Magasin aux Vivres à Metz, avant d’évoluer vers des fonctions de sous-chef puis de chef de cuisine. Il a ensuite dirigé les cuisines du restaurant Au 512 à Metz, avant de rejoindre en 2023 le Quai des Saveurs à Hagondange comme second de cuisine.

La salle sera tenue par Maxime Lebel-Lavoie, qui évolue au sein de la maison Loiseau depuis 2019, à Saulieu puis à Beaune. Au cœur du restaurant, l’œnothèque permettra de découvrir au verre les trouvailles d’Éric Goettelmann, MOF sommelier 2019 et chef sommelier exécutif du groupe.





La pâtisserie complète l’offre

La boutique sera la troisième pâtisserie-chocolaterie du groupe, après Saulieu et Megève. Elle proposera des gâteaux réalisés sur place, ainsi que des chocolats et confiseries réalisés à Saulieu par la cheffe pâtissière Lucile Vigilant. Une douzaine de places assises permettront de déguster sur place. Les gâteaux seront proposés à partir de 5 euros et le menu déjeuner à partir de 40 euros. L’établissement sera fermé les dimanches et lundis, tandis que la pâtisserie ouvrira du mercredi au dimanche midi.