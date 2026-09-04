Coudekerque-Branche : le restaurant italien Volfoni ouvre ses portes

Le tout nouveau restaurant ouvrira ses portes route des Bergues, à proximité du centre-ville de Dunkerque. D'une superficie de 660 m2, l'établissement peut accueillir jusqu'à 200 personnes, avec une carte annuelle imaginée autour des grands classiques de la cuisine italienne.

L'enseigne Volfoni a été créée en 2012 à Boulogne-Billancourt par le Groupe Bertrand, fondé et détenu par Olivier Bertrand. Il développe son concept à travers des marques de restauration en franchise en France, avec 11 enseignes : Au Bureau, Hippopotamus, Joyo, Léon, Volfoni, Paradis du Fruit, Hanoï Cà Phê, Meatpack Steakhouse, Pitaya, Chik'Chill – la toute dernière enseignée née en 2025 – et Burger King.

150 restaurants ouverts par an

La filiale Bertrand Franchise regroupe plus de 1 200 restaurants à fin 2025 et génère 3 milliards d'euros de vente sous enseigne. Tous les deux jours, le groupe ouvre un restaurant, soit plus de 150 nouveaux établissements par an et sert plus de 20 millions par mois.

Le groupe Bertrand concentre son développement autour de trois activités : Bertrand Hospitality (80 lieux d'exception), Bertrand Franchise et l'immobilier à travers une foncière qui s'occupe du patrimoine et du développement immobilier du groupe.