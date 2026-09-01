Les Délices de Maminette s’installent à Feuquières

Dans le laboratoire des Délices de Maminette à Feuquières, le silence est d’or. Patiemment, une salariée pèse des matières premières avant de les déposer dans des bocaux. Car la société est spécialisée en très grande majorité dans la préparations de desserts et rhums arrangés.



Boosté par le succès des Boutique des artisans

Elle a été créée il y a cinq ans par Nicolas Denouette qui vendait ses productions sur les marchés artisanaux avant d’ouvrir la première Boutique des artisans à Beauvais en octobre 2023. Depuis, elle sont 63 en France. Fin novembre, il ouvrira la 100e. La Picardie compte pour le moment quatre Boutique des artisans : Beauvais, Glisy, Saint-Quentin et Saint-Maximum. Une autre ouvrira à Abbeville le 1er octobre avant Chambly début 2027.

Leur succès a fait exploser les ventes des Délices de Maminette. Les 150 références sont commercialisées par cet unique biais. Nicolas Denouette, qui avait recruté un salarié, a du se résoudre à quitter son laboratoire de Crèvecoeur-le-Grand. Il est installé depuis quelques semaines dans une ancienne épicerie fine de 200 m2. Les matières premières y sont mises en bocal ou en bouteille. Les produits finis sont, en partie, stockés sur place dans une organisation sans faille. Quatre emplois locaux ont été créés, sans doute la plus grand satisfaction de Nicolas Denouette.

Pas moins de 150 recettes

«Fondant au chocolat, cookies smarthies, riz au lait à la fraise tagada, muffies aux pépites de chocolat noir, mug cake sont les plus grosses ventes. Les gens apprécient car ils n’ont que des produits frais : oeufs et beurre à rajouter. Pour les rhums, whiskys et vodkas arrangés, c’est le même principe. Il doivent verser l’alcool dans les bouteilles en verre», précise t-il.

Et pas n’importe quelles bouteilles, ses salariés n’ont en effet que quelques centaines de mètres à parcourir pour se rendre chez le fabricant verrier Saverglass : «Nous sommes les seuls à venir les chercher en camion, sourit-il. Nous achetons des légumes, comme des tomates ou des courgettes, chez Les compagnons du légume à Grémévillers. Pour le rhum baptisé La Picardie Verte, pommes, poires et noix sont issues d’agriculteurs de mon village d’enfance, Brombos».

A noter que Les délices de Maminette proposent deux recettes salées de risotto ainsi que des cocktails sans alcool. Enfin, quand on demande à Nicolas Denouette qui est Maminette, il répond avec émotion : «C’est Marinette, ma maman. C’est comme cela que l’appelle affectueusement ses sept petits enfants. Certaines recettes sont les siennes».