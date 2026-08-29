Restauration
Villers-Cotterêts (02) Villers-Cotterêts (02)
Portrait

Les Favorites, charme et douceur de vivre

Ouvert il y a un peu plus de deux ans et niché dans une cour pavée élégante, le salon de thé Les Favorites s’est rapidement fait une jolie réputation à Villers-Cotterêts. Habitants et visiteurs de passage trouvent ici un havre de paix idéal pour déconnecter et marquer une pause sucrée ou salée.

Réservé aux abonnésRéservé aux abonnés
Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 29 août 2026 - Mis à jour le 29 août 2026
<p>Niché au bout d’une courette pavée, arborée et fleurie, Les Favorites intrigue. Ici, les visiteurs se sentent<br>rapidement à l’aise et un air de dépaysement y flotte, en plein cœur de ville. À Villers-Cotterêts, les salons de thé ne sont pas légion et la proposition a rapidement fait l’unanimité auprès des clients. «<em>Ce projet était l’idée d’une amie qui m’a fait remarquer que l’ouverture de la Cité internationale de la langue française était une opportunité d’ouvrir un salon de thé bien différent des établissements type café ou PMU qui existent à Villers</em>, rappelle Jennifer Gilles..

La lecture de cet article est réservée aux abonnés

  • Accédez à tous les contenus abonnés
  • Soutenez une rédaction locale et indépendante
  • Offre découverte à partir de 3€ / mois

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte