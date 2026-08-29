Les Favorites, charme et douceur de vivre

Restauration
Maison Bocquet, la liqueur artisanale française
29/08/2026 Virginie Kubatko
Boullarre (60)
Ouvert il y a un peu plus de deux ans et niché dans une cour pavée élégante, le salon de thé Les Favorites s’est rapidement fait une jolie réputation à Villers-Cotterêts. Habitants et visiteurs de passage trouvent ici un havre de paix idéal pour déconnecter et marquer une pause sucrée ou salée.
Le Favori, une spécialité maison du salon de thé. © Marie-Line Waroude
Jennifer Gilles. © Marie-Line Waroude
© Marie-Line Waroude
La lecture de cet article est réservée aux abonnés
Déjà abonné ? Je me connecte
Restauration
29/08/2026 Virginie Kubatko
Boullarre (60)
Restauration
24/08/2026 L.R
Senlis (60)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Villers-Cotterêts avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune