Maison Bocquet, la liqueur artisanale française

Restauration
Oise : Le Bistrot de la Place à Senlis décroche le label d'État Maître restaurateur
24/08/2026 L.R
Senlis (60)
Au cœur du Pays du Valois, dans l’Oise, La Maison Bocquet fabrique une liqueur d’exception, peu sucrée, à la recette d’antan et aux saveurs gourmandes et de caractère. Elle rend les lettres de noblesse à ce spiritueux grâce à la pureté et l’assemblage des ingrédients où le fruit demeure au centre de la dégustation.
© Eloïse Le Névanic
Victoire Levassor et Charlotte Ancellin, fondatrices de la Masion Bocquet. © Eloïse Le Névanic
© Eloïse Le Névanic
La lecture de cet article est réservée aux abonnés
Déjà abonné ? Je me connecte
Restauration
24/08/2026 L.R
Senlis (60)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Boullarre avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune