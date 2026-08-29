Maison Bocquet, la liqueur artisanale française

Dossier

Au cœur du Pays du Valois, dans l’Oise, La Maison Bocquet fabrique une liqueur d’exception, peu sucrée, à la recette d’antan et aux saveurs gourmandes et de caractère. Elle rend les lettres de noblesse à ce spiritueux grâce à la pureté et l’assemblage des ingrédients où le fruit demeure au centre de la dégustation.