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Dossier

Maison Bocquet, la liqueur artisanale française

Au cœur du Pays du Valois, dans l’Oise, La Maison Bocquet fabrique une liqueur d’exception, peu sucrée, à la recette d’antan et aux saveurs gourmandes et de caractère. Elle rend les lettres de noblesse à ce spiritueux grâce à la pureté et l’assemblage des ingrédients où le fruit demeure au centre de la dégustation.

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 29 août 2026 - Mis à jour le 29 août 2026
<p>Traditionnelle à une époque, la liqueur se retrouvait sur toutes les tables où des moments conviviaux étaient partagés entre amis et en famille. Avec le temps et l’industrialisation, ce spiritueux a perdu de sa saveur, alors même qu’il se trouve dans de très nombreux cocktails. Toujours appréciée, la liqueur agrémente même la cuisine... et c’est pour réinventer la liqueur française, entre héritage et modernité, que Victoire Levassor et Charlotte Ancellin, cousines, ont voulu remettre au goût du jour leur tradition familiale.</p><p>La Maison Bocquet, lancée en 2023, a mis sur le marché sa pr.

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