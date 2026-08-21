Restauration
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Portrait

Pigments : un gastronomique au LaM

Le célèbre chef étoilé Florent Ladeyn a ouvert le 20 février dernier son nouvel établissement, à l’étage du musée villeneuvois. Avec une vue imprenable sur le parc. Un «joli défi» pour ce passionné d’art.

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Le chef étoilé Florent Ladeyn, chez Pigments. © Lena Heleta

Le chef étoilé Florent Ladeyn, chez Pigments. © Lena Heleta

Par Marine Tesse
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 21 août 2026 - Mis à jour le 21 août 2026
<p>La culture, c’est le «<em>petit luxe</em>» que Florent Ladeyn s'octroie lorsqu'il n’est pas derrière les fourneaux. Le chef étoilé, connu pour son approche radicalement locale de la gastronomie, a ouvert en février dernier les portes de Pigments, au LaM. Un choix qui fait sens pour celui qui relate avoir toujours été sensible à l’art. «<em>Et puis ça n’est pas n’importe quel musée</em>», souligne-t-il en désignant l’écrin de verdure en face duquel se trouve l’établissement.&nbsp;</p><h2>Huit établissements</h2><p>Déjà à la tête de l’étoilée Auberge du Vert Mont à Boeschepe, de KLOK à Bruxel.

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