Pigments : un gastronomique au LaM

Restauration
Saint-Quentin : deux chefs lancent Mamie Cocotte, un fast-food de plats mijotés
17/08/2026 Jacky Lacherest
Saint-Quentin (02)
Le célèbre chef étoilé Florent Ladeyn a ouvert le 20 février dernier son nouvel établissement, à l’étage du musée villeneuvois. Avec une vue imprenable sur le parc. Un «joli défi» pour ce passionné d’art.
Le chef étoilé Florent Ladeyn, chez Pigments. © Lena Heleta
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