À Proix, commune de 142 habitants proche de Guise, la réhabilitation d'un ensemble immobilier abandonné illustre une démarche d'économie circulaire appliquée au tourisme. Ancien moulin hydroélectrique devenu laiterie puis une usine de transformation de volailles, le domaine était en ruine. Son propriétaire, Ludovic Bidoux, y mène depuis dix ans un chantier d'auto-rénovation.

La maîtrise des coûts repose sur l'achat de matériaux et de mobilier de seconde main comme ces briques achetées sur le BonCoin qui ont permis de réhabiliter les façades ou cette ancienne chambre froide de la marque Yoplait trouvée dans les ruines avec laquelle un hammam a été créé. «Il reste encore trois à quatre ans de travaux, notamment cette ancienne porcherie qui sera transformée en salle de réception», indique Ludovic Bidoux.

Un espace bien-être apprécié

L'offre d'hébergement s'appuie sur neuf chambres aux thématiques singulières : l'une abrite un lit aménagé dans un ancien camion de distribution du lait trouvé sur un site web par le père de Ludovic Bidoux, tandis qu'une autre réutilise le mobilier d’un salon de coiffure qui appartenait à la soeur du propriétaire. «Ce projet, c’est une histoire de famille», raconte Ludovic Bidoux. L’adresse touristique propose aussi un espace bien-être avec piscine chauffée, hammam, sauna, jacuzzi et une salle de sport. Pour maximiser son taux d'occupation, l'exploitant applique une gestion bivalente : privatisation globale le week-end et location partielle de l'espace bien-être en semaine. La Laiterie accueille une clientèle provenant des Hauts-de-France, d'Île-de-France et de Belgique.

Un lieu de séminaire pour entreprise

Ludovic Bidoux cible également le marché professionnel. Équipé d'une salle de réunion dotée de matériel de projection et de sonorisation, l'établissement accueille des séminaires d'entreprises et des réunions institutionnelles, à l'image de la CCI Hauts-de-France qui y a déjà séjourné. L'activité s'inscrit dans le tissu économique local. Pour la gestion du linge, l'exploitant collabore avec l'association d'insertion Savoir-Fer, basée à Bohain-en-Vermandois.