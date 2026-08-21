Tourisme
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Portrait

Maison Louise, un boutique-hôtel où il fait bon vivre

Rue de Gand, derrière une façade typique du Vieux-Lille, cet hôtel quatre étoiles cultive un art de recevoir qui tranche en beauté avec les codes de l'hôtellerie standardisée. Rencontre avec Céline Laversin, sa directrice. 


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Par Marine Tesse
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 21 août 2026 - Mis à jour le 21 août 2026
<p>L'expérience commence dès l'entrée. Chez Maison Louise, une signature olfactive, identique à celle des produits présents dans les chambres, enveloppe les visiteurs d'un parfum aux notes orientales. Que ce soit pour venir travailler quelques heures au calme, pour quelques nuits ou pour un séminaire, Céline Laversin et son équipe vous y accueilleront chaleureusement. Sans compter que, fraîchement rebaptisé et rénové, ce boutique-hôtel idéalement placé, rue de Gand dans le Vieux-Lille, dispose d’une grande terrasse sur cour donnant sur les chambres, au calme.&nbsp;</p><p>À la tête de l'établis.

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