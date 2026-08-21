Maison Louise, un boutique-hôtel où il fait bon vivre

Tourisme
Gîtes de France® Oise : des premiers résultats encourageants pour cette saison estivale
21/08/2026 Virginie Kubatko
Beauvais (60)
Rue de Gand, derrière une façade typique du Vieux-Lille, cet hôtel quatre étoiles cultive un art de recevoir qui tranche en beauté avec les codes de l'hôtellerie standardisée. Rencontre avec Céline Laversin, sa directrice.
Céline Laversin, directrice de l’hôtel Maison Louise. © Lena Heleta
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Retrouvez la fiche complète de la commune de Lille avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune