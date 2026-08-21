Seine-Maritime : 75 000 euros pour soutenir les jeunes entreprises

En Seine-Maritime, le financement de l’entrepreneuriat se renforce à l’échelle de Rouen. Créée par la CCI Rouen Métropole, l’association Rouen Objectif Croissance vient de bénéficier d’un prêt de 75 000 euros à taux zéro accordé par la Caisse d’Epargne Normandie. Cette enveloppe doit permettre à l’association d’accompagner à son tour les porteurs de projets en création ou en reprise d’entreprise, ainsi que les sociétés de moins de cinq ans implantées à Rouen et dans son agglomération. Le partenariat associe ainsi un établissement bancaire, un réseau consulaire et une structure dédiée à l’accompagnement entrepreneurial.

Le financement reste un enjeu majeur

Au-delà du montant engagé, l’opération illustre le rôle des mécanismes de financement dans les premières années de vie des entreprises. Pour les créateurs et repreneurs, l’accès aux fonds constitue un élément déterminant pour financer le démarrage, consolider une activité ou engager de nouveaux investissements. En Seine-Maritime, le dispositif s’inscrit dans un écosystème local où banques, chambres consulaires et structures d’accompagnement interviennent pour faciliter la création et la pérennisation des entreprises. À l’échelle nationale, cette logique répond à un enjeu plus large : sécuriser les premières années d’activité, période durant laquelle les jeunes entreprises doivent trouver les moyens financiers nécessaires pour transformer leur projet en activité durable.