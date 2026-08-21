Les Journées du Patrimoine Économique se dérouleront du 2 au 4 octobre 2026 en Bourgogne-Franche-Comté. L’événement invite les entreprises à présenter leurs activités au public. Visites, démonstrations, ateliers ou rencontres avec les salariés permettront de mieux comprendre les métiers et les savoir-faire présents dans la région. Toutes les entreprises, quels que soient leur taille ou leur secteur, peuvent participer.

Un rendez-vous tourné vers les jeunes

L’édition 2026 accorde une place particulière à la jeunesse et à l’orientation. Les journées doivent faciliter les échanges entre les entreprises et les jeunes, mais aussi avec les personnes en reconversion, les demandeurs d’emploi et les familles. L’objectif est de faire connaître la diversité des métiers et de favoriser les rencontres avec les professionnels. Selon le baromètre 2026 de VersLeHaut, trois jeunes sur dix n’ont jamais rencontré d’acteur économique local durant leur scolarité.

Une initiative née en Saône-et-Loire

Créées en Saône-et-Loire en 2022, les Journées du Patrimoine Économique sont devenues nationales en 2025. Leur organisation repose sur les entreprises et différents acteurs locaux, dont les collectivités, les chambres consulaires et les structures d’insertion. Les entreprises souhaitant participer peuvent déposer leur demande sur le site patrimoineeco.fr.