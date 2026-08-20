Flavy-le-Martel retrouve son bar de village, Le Li’Bar’Tea

«Le Li’Bar’Tea, un bar à l’ancienne tenu par un jeune couple», voici comment Émilie Legay et Kristofer Rohart décrivent en souriant les retours des premiers clients depuis l’ouverture du nouvel établissement à Flavy-le-Martel le 17 juillet dernier. Tous deux ont éprouvé un véritable coup de cœur pour le lieu, l’ancienne épicerie du village et plus particulièrement pour «le meuble-bar» qui «leur a tapé dans l’œil» et sur lequel, désormais, ils prennent plaisir à servir les clients.

Les nouveaux cafetiers ont souhaité conserver cette ambiance qui les a séduits, et choisi de décorer la salle du bistrot avec des objets de récupération. Chaque matin, Kristofer Rohart, qui travaille toujours de nuit dans la distribution de la presse, prend soin de rapporter les journaux, un service offert aux clients qui apprécient de pouvoir discuter des dernières nouvelles locales mais aussi des résultats sportifs.

Sur une bonne lancée

«Un bar à Flavy manquait depuis le temps», commentent encore les habitants du village qui fréquentent l’établissement mais aussi ceux des communes voisines, ravis de retrouver un espace de convivialité, tout autant que les cyclistes de passage, à qui le Li’bar’tea offre l’opportunité d’une pause sympathique. Le jeune couple déborde d’idées pour faire vivre le lieu et développer des animations. Depuis l'ouverture, un premier concours de belote a déjà fait le plein et à la demande de clients, un karaoké a également été organisé. Jeux de fléchettes et baby-foot seront bientôt installés. Le 24 octobre prochain, une journée évènement autour du tatouage est programmée.

Des projets pour l'avenir

Pour l’heure, le couple n’est pas en capacité de mettre en place un service de restauration, il propose néanmoins une carte de snacking et des planches apéro et réfléchit à la possibilité d’assurer dans un premier temps, un midi par semaine, un repas préparé par un traiteur. Côté aménagements extérieurs, la terrasse est déjà opérationnelle et permet de prolonger en soirée les belles journées d’été. Un projet de terrain de pétanque est à l’étude, une aire de jeux doit être aménagée…



