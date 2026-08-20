Le patron de Meta Mark Zuckerberg s'offre un château en Irlande

Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook et patron du géant américain des réseaux sociaux Meta, a acheté un château en Irlande, pays qui abrite le siège du groupe hors des Etats-Unis, a indiqué jeudi un porte-parole à l'AFP, sans dévoiler le montant de la transaction.

Le milliardaire américain a acquis le château de Strancally, une propriété néogothique située dans le comté de Waterford (sud), auprès de l'homme d'affaires britannique Michael Alen-Buckley et de son épouse Giancarla, membre de la famille Forte, connue dans l'hôtellerie de luxe britannique.

Construite en 1827 pour un homme politique anglais, il s'agit d'une maison en pierre de taille de trois étages située à environ 150 kilomètres au sud-ouest de Dublin. La propriété a fait l'objet d'importants travaux de rénovation au cours des vingt dernières années.

"Mark et sa famille sont ravis de poursuivre la préservation de cette demeure historique et se réjouissent de passer du temps en Irlande, où Meta a installé son siège international", a indiqué un porte-parole dans une déclaration transmise à l'AFP.

M. Zuckerberg et sa famille continueront de résider aux États-Unis et utiliseront la propriété lors de séjours en Irlande liés aux activités de Meta.

L'Irlande joue un rôle clé pour le groupe américain, qui y emploie environ 1.500 personnes. Meta a installé à Dublin son siège pour ses opérations internationales et dispose également d'activités dans la réalité virtuelle et augmentée à Cork, ainsi que d'un centre de données près de la capitale.

L'intérêt du dirigeant américain pour l'immobilier irlandais avait déjà été évoqué par plusieurs médias l'an dernier.

Selon le Wall Street Journal, M. Zuckerberg avait notamment approché l'homme d'affaires américain John Malone pour se renseigner sur l'une de ses propriétés dans le pays.