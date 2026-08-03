Le chef Jean Imbert, soupçonné de violences conjugales, est "entendu" depuis lundi matin par la police et répond à "toutes les questions des enquêteurs", ont indiqué ses avocates Jacqueline Laffont et Julie Benedetti à l'AFP.

Selon BFMTV, le chef cuisinier est visé au total par trois plaintes de ses ex-compagnes pour violences conjugales, et a été placé en garde à vue lundi matin à Paris.

Le chef de 45 ans "s'est rendu à son audition avec de nombreux documents, pièces, autant d'éléments matériels solides qui étayent sa version des faits. Il répond à toutes les questions des enquêteurs", a précisé sa défense.

L'ancien gagnant de Top Chef, devenu l'une des stars de la gastronomie française, avait fait l'objet de plusieurs témoignages d'ex-compagnes, dénonçant des violences conjugales qu'il conteste.

Il a notamment été visé par une plainte à l'été 2025, déposée par l'ancienne comédienne Lila Salet, 35 ans, pour des faits qui remonteraient à 2012-2013.

Une enquête a été ouverte au parquet de Paris pour violences par conjoint ou concubin et confiée au commissariat du 16e arrondissement, avait indiqué à l'AFP en avril le ministère public, se refusant alors à communiquer "le nombre et l'identité" des plaignantes, "tant pour le respect de leur intimité que pour préserver les chances de prospérer de l’enquête".

En mars, une autre ex-compagne de Jean Imbert, l'ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld, 39 ans, avait indiqué à l'émission Complément d'Enquête avoir déposé plainte à son tour, pour des violences survenues au cours de leur relation entre 2012 et 2014.