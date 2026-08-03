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Le chef Jean Imbert, soupçonné de violences conjugales, "entendu" depuis lundi matin par les enquêteurs

Le chef Jean Imbert, soupçonné de violences conjugales, est "entendu" depuis lundi matin par la police et répond à "toutes les questions des enquêteurs", ont indiqué ses avocates Jacqueline...
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Le chef Jean Imbert à Cannes le 20 mai 2024 © Zoulerah NORDDINE

Le chef Jean Imbert à Cannes le 20 mai 2024 © Zoulerah NORDDINE

Par AFP
Publié le 3 août 2026 - Mis à jour le 3 août 2026

Le chef Jean Imbert, soupçonné de violences conjugales, est "entendu" depuis lundi matin par la police et répond à "toutes les questions des enquêteurs", ont indiqué ses avocates Jacqueline Laffont et Julie Benedetti à l'AFP.

Selon BFMTV, le chef cuisinier est visé au total par trois plaintes de ses ex-compagnes pour violences conjugales, et a été placé en garde à vue lundi matin à Paris.

Le chef de 45 ans "s'est rendu à son audition avec de nombreux documents, pièces, autant d'éléments matériels solides qui étayent sa version des faits. Il répond à toutes les questions des enquêteurs", a précisé sa défense.

L'ancien gagnant de Top Chef, devenu l'une des stars de la gastronomie française, avait fait l'objet de plusieurs témoignages d'ex-compagnes, dénonçant des violences conjugales qu'il conteste. 

Il a notamment été visé par une plainte à l'été 2025, déposée par l'ancienne comédienne Lila Salet, 35 ans, pour des faits qui remonteraient à 2012-2013.

Une enquête a été ouverte au parquet de Paris pour violences par conjoint ou concubin et confiée au commissariat du 16e arrondissement, avait indiqué à l'AFP en avril le ministère public, se refusant alors à communiquer "le nombre et l'identité" des plaignantes, "tant pour le respect de leur intimité que pour préserver les chances de prospérer de l’enquête".

En mars, une autre ex-compagne de Jean Imbert, l'ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld, 39 ans, avait indiqué à l'émission Complément d'Enquête avoir déposé plainte à son tour, pour des violences survenues au cours de leur relation entre 2012 et 2014.