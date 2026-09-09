Le magnat sud-coréen du jeu vidéo Kwon Hyuk-bin, fondateur de Smilegate, a été condamné mercredi à céder l'équivalent de 1,5 milliard de dollars, dont 35% du consortium, à son ex-épouse dans le cadre d'une procédure de divorce, un record dans ce pays.

Le tribunal des affaires familiales de Séoul a condamné le chef d'entreprise à céder "35% de Smilegate, équivalant à 2.500 milliards de won, et à verser la somme de 65 milliards de won", soit un total de 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard d'euros), selon le jugement.

Kwon Hyuk-bin, né en 1974, a fondé Smilegate en 2002 et en a fait l'une des entreprises de jeux vidéo les plus prospères de Corée du Sud.

L'ex-femme de Kwon Hyuk-bin, Mme Lee, a demandé le divorce en novembre 2022, réclamant la moitié de sa participation dans Smilegate Holdings, aujourd'hui Smilegate, selon les médias locaux. Mme Lee a plaidé qu'elle avait contribué à la création de l'entreprise et à sa gestion initiale, ainsi qu'indirectement par son travail domestique, et qu'elle avait donc droit à la moitié de la participation de son époux.

Le tribunal a évalué les actifs de Kwon Hyuk-bin à 8.016 milliards de wons (6 milliards de dollars), ont rapporté les médias locaux.

Cette somme dépasse les 944 milliards de wons (700 millions de dollars) accordés lors du jugement de divorce entre le président du groupe SK, Chey Tae-won — dont l'entreprise possède également le géant des semi-conducteurs SK hynix — et son ex-épouse, Roh Soh-yeong.

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