Violences conjugales: peine alourdie en appel pour Stéphane Plaza

L'agent immobilier Stéphane Plaza a été condamné vendredi en appel à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour violences conjugales, une peine alourdie par rapport au jugement en première instance.

La cour d'appel de Paris a reconnu l'ex-animateur de télévision coupable de violences envers deux anciennes compagnes, alors qu'il avait été relaxé dans l'un des deux dossiers en première instance.

A l'époque, M. Plaza, 56 ans, avait été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis.

"La cour vous a jugé comme n'importe quel justiciable", a assuré à l'ex-star de M6 la présidente de la juridiction d'appel en rendant sa décision, notant que les déclarations des deux plaignantes étaient "précises, concordantes, corroborées par les investigations".

"Il n'y a aucun élément dans le dossier qui permette de penser que ces deux femmes étaient sujettes à l'affabulation", a ajouté la cour, laquelle a souligné ne pas avoir "trouvé dans le dossier un début de commencement de preuve qu’elles auraient pu s'entendre ou qu’elles aient fomenté une vengeance".

"Parallèlement, vos déclarations avaient été parfois évolutives, parfois mensongères et parfois en contradiction avec les éléments de l’enquête", ont encore fait valoir les magistrats.

L'image et la marque de l'animateur, propulsé en 2006 à la tête de l'émission "Recherche appartement ou maison" ou encore "Chasseurs d'appart" (2015), ont été durablement ternies depuis sa première condamnation.