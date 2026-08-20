Verdun : une librairie-café veut redynamiser la Ville Haute

À Verdun, une nouvelle adresse entend faire de la culture un moteur de fréquentation pour la Ville Haute. Au 37 rue des Gros Degrés, Halley, Books & Coffees réunit librairie, café et espace de rencontres, dans un quartier engagé dans une opération de requalification.

Porté par Anaïs et Déborah, le commerce mise sur un positionnement hybride pour se différencier. L’enseigne privilégie la romance, la fantasy et le polar, tout en proposant des ouvrages d’occasion. Les clients peuvent également consommer café et pâtisseries et participer à des échanges autour de la littérature. Des aménagements supplémentaires sont annoncés dans les prochains mois. Le projet a bénéficié de l’appui de plusieurs acteurs, parmi lesquels la Ville de Verdun, le Grand Verdun, l’Adie, Initiative Meuse, BNP Paribas, Nestenn Verdun et la pépinière d’entreprises Alexis Grand Est.

Les commerces hybrides redessinent les centres-villes

Cette ouverture illustre une évolution plus large du commerce de proximité : pour attirer et fidéliser les clients, certains nouveaux concepts cherchent à associer plusieurs usages au sein d’un même lieu. Librairie, restauration légère et animation culturelle peuvent ainsi contribuer à prolonger la fréquentation d’un secteur commercial et à créer de nouvelles occasions de consommation. À Verdun, l’enjeu dépasse donc la seule ouverture d’une enseigne : cette implantation accompagne la requalification de la Ville Haute et participe à la diversification de son activité.