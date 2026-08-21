Chauny : un nouvel espace de jeux d’arcade ouvrira en septembre

À Chauny, le projet SPACE ARCADE entre dans sa dernière phase avant son ouverture. Porté par M. et Mme Michel, le futur espace de loisirs est actuellement aménagé au 4 rue Aristide-Briand, avec une mise en service prévue en septembre 2026. Le projet a bénéficié de l’aide à l’investissement matériel professionnel de la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère (CACTLF), ainsi que d’un prêt d’honneur à taux zéro accordé par Initiative Aisne. En juillet, le président de l’intercommunalité s’est rendu sur place pour suivre l’avancement des travaux et rencontrer les porteurs du projet.

Les loisirs renforcent l’offre locale

À l’échelle des territoires, la création de nouveaux espaces de loisirs participe à la diversification de l’activité économique locale. Pour les collectivités, l’enjeu consiste notamment à accompagner les porteurs de projets dans leurs investissements et à favoriser l’installation de nouvelles activités commerciales ou de services. Le soutien financier accordé à SPACE ARCADE illustre ce rôle des dispositifs locaux d’accompagnement, qui permettent de faciliter la concrétisation de projets privés tout en renouvelant l’offre proposée aux habitants. Le projet devra désormais trouver son public après son ouverture, dans un secteur où l’attractivité repose aussi sur la capacité des centres-villes à proposer des activités diversifiées.